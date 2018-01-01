Гройсман розповів, коли Рада отримає законопроект про пенсії військовим

Законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям має узгодити РНБО

Законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям буде внесено у Верховну Раду одразу після погодження Радою національної безпеки та оборони України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з головою ВР Андрієм Парубієм. «Закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців після усіх необхідних



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Законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям має узгодити РНБО

Законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям буде внесено у Верховну Раду одразу після погодження Радою національної безпеки та оборони України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з головою ВР Андрієм Парубієм.

«Закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців після усіх необхідних узгоджень у Раді національної безпеки та оборони ми зареєструємо та внесемо у парламент для обговорення», - сказав він.

Гройсман нагадав, що уряд разом із Верховною Радою у 2017 році ухвалив кілька важливих рішень, які дали старт пенсійній реформі та стали підставою для збільшення пенсій для українців.

Прем'єр також запевнив, що чергове підвищення пенсійних виплат відбудеться у 2018 році.

Як повідомлялося, 17 січня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсії військовослужбовцям мають бути перераховані із січня 2018 року. Законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям може бути ухвалений Верховною Радою у лютому.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій.

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