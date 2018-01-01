Парубій і Гройсман презентували пріоритети нової сесії Ради

Голова Верховної Ради і прем'єр-міністр розповіли про головні завдання які стоять перед парламентом і урядом

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповіли про головні пріоритети роботи на восьму сесію. Під час брифінгу Парубій і Гройсман презентували спільні підходи і головні ключові завдання, які стоять перед парламентом і урядом під час восьмої сесії, повідомляє прес-служба ВР. Парубій, зокрема,



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Голова Верховної Ради і прем'єр-міністр розповіли про головні завдання які стоять перед парламентом і урядом

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповіли про головні пріоритети роботи на восьму сесію.

Під час брифінгу Парубій і Гройсман презентували спільні підходи і головні ключові завдання, які стоять перед парламентом і урядом під час восьмої сесії, повідомляє прес-служба ВР.

Парубій, зокрема, зазначив, що минула сесія продемонструвала, що тісна співпраця між Верховною Радою і Кабінетом міністрів дала позитивний результат: були прийняті медична, пенсійна і освітні реформи, прийнято цілий блок економічних питань. «Ми переконані, що спільна, злагоджена робота під час восьмої сесії забезпечать хороший продуктивний результат для держави і розвитку нашої економіки», - сказав Парубій.

Гройсман поінформував про продовження розпочатих минулого року реформ, про ухвалення необхідних рішень, які відкривають нові можливості перед Україною. «Для того, щоб розвивати Україну стійко, достатньо динамічно, потрібно приймати необхідні закони і максимально швидко їх реалізовувати», - зазначив він.

Нагадаємо, 6 лютого о 10:00 відбудеться урочисте відкриття восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання.