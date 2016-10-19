Стало відомо, як шпигун Кремля потрапив на роботу до Гройсмана

Єжов двічі проходив перевірку в управлінні контррозвідки

Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, свого часу був одним із найкращих синхронних перекладачів в Україні. Крім того, перед роботою у Кабміні він проходив перевірку в управлінні контррозвідки, повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела в апараті уряду. Зазначається, що після призначення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий перекладач Гройсмана працював зі світовими лідерами

Єжов двічі проходив перевірку в управлінні контррозвідки

Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, свого часу був одним із найкращих синхронних перекладачів в Україні.

Крім того, перед роботою у Кабміні він проходив перевірку в управлінні контррозвідки, повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела в апараті уряду.

Зазначається, що після призначення спікером Володимирові Гройсману знадобився перекладач, відтак він звернувся до МЗС, і йому порекомендували Єжова.

«Тоді він мав репутацію одного з найкращих синхронних перекладачів. Також перед призначенням на посади в уряді та парламенті Єжов проходив перевірку в управлінні контррозвідки, яке обидва рази погоджували його кандидатуру», – додає співрозмовник ресурсу.

У Кабміні він досяг неабияких успіхів і зрештою просів посаду заступника керівника апарату. Відповідно до чинного українського законодавства, він міг мати доступ до засекреченої інформації: до директив, планів і вказівок особам, які займаються зовнішньополітичною та зовнішньоекономічною діяльністю, до інформації про військове, науково-технічне та інше співробітництво, розсекречення якої завдасть шкоди нацбезпеці та до даних про експорт-імпорт озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічної сировини.

Джерела видання у СБУ переконують, що спецслужба почала «вести» Єжова навесні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.