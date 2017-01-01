Шпигун у Кабміні працював на РФ щонайменше два роки - нардеп

Перекладача Гройсмана спеціально дезінформували і перехоплювали його повідомлення, які він робив до РФ

Народний депутат Антон Геращенко стверджує, що завербований спецслужбами РФ працівник Кабінету міністрів Станіслав Єжов працював на Росію щонайменше два роки. Про це він заявив у коментарі журналістам. «Наскільки мені відомо, не менше двох років він працював на російські спецслужби, а те, скільки СБУ вела його, мені невідомо або я не хотів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Єжов

Перекладача Гройсмана спеціально дезінформували і перехоплювали його повідомлення, які він робив до РФ

Народний депутат Антон Геращенко стверджує, що завербований спецслужбами РФ працівник Кабінету міністрів Станіслав Єжов працював на Росію щонайменше два роки. Про це він заявив у коментарі журналістам.

«Наскільки мені відомо, не менше двох років він працював на російські спецслужби, а те, скільки СБУ вела його, мені невідомо або я не хотів би це казати», - зазначив Геращенко.

Він також сказав, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман був поінформований керівництвом контррозвідки Служби безпеки України про те, що в його оточенні є людина, яка «гонить інформацію на Росію». «З цією метою цю людину спеціально дезінформували і перехоплювали його повідомлення, які він робив до Російської Федерації», - розповів депутат.

Геращенко нагадав, що за держзраду передбачена відповідальність до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

Джерело: Укрінформ