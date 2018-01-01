Гройсман заявив, що йде на парламентські вибори 2019 року

Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року. Про це він заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ, повідомляє Укрінформ. [READ_MORE] «Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання, яке має задати собі кожен політик: навіщо ви це



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Фото: Главком Володимир Гройсман

Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року.

Про це він заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

«Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання, яке має задати собі кожен політик: навіщо ви це робите?... У нас залишилося ще майже два роки до чергових виборів 2019 року, і після 2019 року життя не завершується, а Україна має відбутися як сильна держава. У цьому контексті я можу сказати, що я буду брати участь для того, щоб боротися за проведення конкретних необхідних рішень», - сказав Гройсман.

На його думку, до наступних парламентських виборів треба ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками. У цьому контексті Гройсман нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні «непоганий закон, який може буде доопрацьований до другого читання».

Прем'єр-міністр також акцентував, що потрібні подальші зміни в економіці і створення «нормальної системи життя в країні».

«А це можливо в тому числі і за підтримки українського парламенту. Тому завдань дуже багато, і я планую брати участь у наступних виборах для реалізації цих завдань», - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили.

Як повідомлялося, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком «Блоку Петра Порошенка».