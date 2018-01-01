Парламент закликав Кабмін створити Міністерство у справах ветеранів

Відповідний проект постанови підтримав 241 народний депутат

Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, який має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос. [READ_MORE] ВР



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Відповідний проект постанови підтримав 241 народний депутат

Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, який має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос.

ВР постановила «з метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни» звернутися до уряду з вимогою створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерство України у справах ветеранів.

Напередодні повідомлялося, що нардеп Олександр Третьяков погрожував заблокувати трибуну. Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів. Голова фракції Артур Герасимов підтвердив, що це питання є принциповим для БПП. Він пояснив, що відповідальність за всі питання, пов'язані з ветеранами, має нести одне відомство, а не двадцять, як зараз.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.