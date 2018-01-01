  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парламент закликав Кабмін створити Міністерство у справах ветеранів

    Відповідний проект постанови підтримав 241 народний депутат
    Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, який має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос. [READ_MORE] ВР
    • Сьогодні, 11:50
    • Розсилка

    Відповідний проект постанови підтримав 241 народний депутат

    Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, який має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос.

    Читайте також

    ВР постановила «з метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни» звернутися до уряду з вимогою створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерство України у справах ветеранів.

    Напередодні повідомлялося, що нардеп Олександр Третьяков погрожував заблокувати трибунуНардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів. Голова фракції Артур Герасимов підтвердив, що це питання є принциповим для БПП. Він пояснив, що відповідальність за всі питання, пов'язані з ветеранами, має нести одне відомство, а не двадцять, як зараз.

    Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.

     

    Читайте також
    Кабмін Верховна Рада депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ