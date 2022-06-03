Грози відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на 3 червня

На Сході – грози, на решті територій – сонце

На Сході – грози, на решті територій – сонце

3 червня погода в Україні буде спекотною, і зменшаться дощі

У п'ятницю, 3 червня, погода в Україні буде рекордно спекотною, повітря прогріється до 32°. У деяких регіонах очікуються дощі із грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, очікується невеликий, подекуди помірний короткочасний дощ, удень у східній частині помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Найспекотніше буде на Сході, там температура повітря підніметься до +31°С. Дощ очікується лише у Харківській області.

У західних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть +23…+25 градусів. Погода буде сухою та сонячною.

На Півдні опади очікуються у Миколаївській та Одеській областях, повітря прогріється до +32°.

У північних областях очікується 24...+26 градусів, можливі опади.

У центральних регіонах пройдуть дощі, вдень очікується +24…+27 градусів.

У Києві вночі буде йти дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів покажуть + 24…+26°.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.