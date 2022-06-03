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  3. Грози відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на 3 червня
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    Новини

    Грози відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на 3 червня

    На Сході &ndash; грози, на решті територій &ndash; сонце - Грози відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на 3 червня
    На Сході – грози, на решті територій – сонце
    фото: glavcom.ua

    3 червня погода в Україні буде спекотною, і зменшаться дощі

    У п'ятницю, 3 червня, погода в Україні буде рекордно спекотною, повітря прогріється до 32°. У деяких регіонах очікуються дощі із грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, очікується невеликий, подекуди помірний короткочасний дощ, удень у східній частині помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    Найспекотніше буде на Сході, там температура повітря підніметься до +31°С. Дощ очікується лише у Харківській області.

    У західних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть +23…+25 градусів. Погода буде сухою та сонячною.

    На Півдні опади очікуються у Миколаївській та Одеській областях, повітря прогріється до +32°.

    У північних областях очікується 24...+26 градусів, можливі опади.

    У центральних регіонах пройдуть дощі, вдень очікується +24…+27 градусів.

    У Києві вночі буде йти дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів покажуть + 24…+26°.

    Прогноз погоди в Україні на 3 червня

    Прогноз погоди в Україні на 3 червня

    Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Грози відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на 3 червня