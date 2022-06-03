«На Донбассе мы не остановимся». Соратник Путіна попередив світ

Окупанти хочуть захопити всю територію України

Заступник голови Держдуми Петро Толстой заявив, що Росія має повністю «звільнити, демілітаризувати та денацифікувати всю Україну». Про це Толстой сказав в ефірі пропагандистського російського телеканалу.

На думку члена фракції «Єдина Росія», чим більше США постачають важкої зброї Україні, то далі доведеться йти Росії.

«Це **** на виживання. Тут немає ситуації, коли можна зупинитися та видихнути. Якщо ми зупинимося на Донбасі, то чим це відрізнятиметься від тих вісім років, коли їх як безпритульних собак там бомбардували? Ми маємо викорінити цю заразу до кінця», – сказав соратник російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.