Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України



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Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек сподівається, що синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви

Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви, який 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

Про це написав один із грузинських церковних керівників у Фейсбуці.

Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою.

«Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви», – написав єпископ.

Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву. Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

Нагадаємо, під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.

Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.