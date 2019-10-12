РПЦ відреагувала на рішення Елладської Церкви визнати ПЦУ



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Протоієрей РПЦ Балашов

Синод Російської православної церкви розгляне наслідки рішення, прийнятого Архієрейським собором Елладської церкви – Балашов

Священний синод Російської православної церкви (РПЦ) найближчим часом оцінить, як рішення Елладської православної церкви «про правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні позначиться на світовому православ’ї і міжцерковних відносинах між Москвою і Афінами».

Про це в суботу розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов, повідомляє ТАСС.

«Священний синод Російської православної церкви розгляне незабаром наслідки рішення, прийнятого сьогодні Архієрейським собором Елладської церкви, для двосторонніх відносин наших церков і для світового Православ’я в цілому», – сказав він.

Раніше стало відомо, що архієрейський собор Елладської православної церкви визнав право патріарха Константинопольського Варфоломія надати автокефалію Православній церкви України (ПЦУ).

«Ієрархія в результаті вирішила ратифікувати недавнє рішення постійного Священного Синоду і погодитися з тим, що Екуменічний Патріархат має право надавати самостійність церкви», – наводяться в повідомленні слова архієпископа Ієроніма, який виступив з доповіддю про автокефальну церкву в Україні.

Нагадаємо, під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.