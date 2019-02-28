Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію



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Спецпредставник прем’єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе і статс-секретар МЗС РФ Григорій Карасін під час зустрічі в Празі

Тбілісі боїться економічного шантажу Москви

Спецпредставник прем’єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе і статс-секретар МЗС РФ Григорій Карасін провели 27 лютого 2019 року черговий раунд переговорів в Празі. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Головним об'єктом їх розмови була дискусія щодо імплементації документу «Про основні принципи механізму митного адміністрування і моніторингу торгівлі товарами» 2011 року. Цей документ передбачає створення транспортних коридорів через Абхазію і Південну Осетію, які перебувають під окупацією РФ. Проте протиріччя викликає питання щодо того, де будуть встановлюватися пункти митного контролю.

Окремо сторони обговорили питання економічної взаємодії. Так, товарообіг між Грузією і РФ в 2018 році виріс на 25% і склав 1,35 млрд доларів. Грузію минулого року відвідало 1,4 млн росіян. А авіаперевезення склали 900 тисяч осіб.

При цьому в Тбілісі побоюються, що посилення економічних зв’язків може бути використане РФ, щоб змусити Грузію визнати факт окупації Абхазії і Південної Осетії або щонайменше почати діалог із невизнаними республіками.

Раніше російський експерт розповів про політичний стан північного Кавказу.

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