Пекло, яке створила Росія. Моторошні фото зі зруйнованої війною Південної Осетії



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Околиці окупованого Росією Цхінвалі як і раніше нагадують пекло

Російський блогер Олександр Бєлєнький показав як зараз виглядає Південна Осетія, в якій 10 років відбулися бойові дії між Грузією та Росією. Фоторепортаж з колишньої зони конфлікту чоловік виклав у своєму Живому журналі.

«Через дев'ять років після війни околиці Цхінвалі як і раніше нагадують пекло. «Гаряча точка» згасла, але не забута. Я проїхав через кілька таких поселень, щоб глянути, що в них сьогодні відбувається. Етнічних грузинських сіл сьогодні не існує. Тільки руїни будинків стоять уздовж доріг. Жителі грузинських сіл втікали на підконтрольну Тбілісі територію і не можуть повернутися назад. Осетини не поспішають займати їх будинки», - написав Бєлєнький.

Блогер відзняв згорілі покинуті будинки, залишки розстріляних автомобілів, покинуті господарства.

Російсько-грузинська війна 2008 року — збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупуваннями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

Війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Сторони звинувачували одна одну у провокуванні бойових дій.

У ніч на 8 серпня після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний лад» на території невизнаної республіки і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Того ж дня Росія втрутилась у конфлікт на стороні південноосетинських сепаратистів та ввела війська, в тому числі танкові бригади, на територію Грузії, піддала бомбардуванню грузинські міста, порти та військові об'єкти.

Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії та Абхазію, де з'єднання абхазьких загонів та російських «добровольців» атакували позиції грузинських військ та захопили Кодорську ущелину.

Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії за участі міжнародних посередників було досягнуто припинення вогню.