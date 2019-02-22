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    Главком-ТВ

    Російський експерт розповів про політичний стан північного Кавказу

    трансляція
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    Російський експерт розповів про політичний стан північного Кавказу

    Експерт пояснив, чому лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається домінувати над іншими республіками

    Сьогодні, 22 лютого, у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «У фокусі Північний Кавказ».

    Експерт Free Russia Foundation з питань Північного Кавказу (США) Денис Соколов проаналізував сучасний політичний стан північного Кавказу (Адигея, Карачаєво-Черкесія, Кабардино-Балкарія, Північна Осетія-Аланія, Інгушетія, Чечня, Дагестан).

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Також він розповів про ріст національних проектів як перегляд кордонів територій.

    Експерт пояснив, чому лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається домінувати над іншими республіками, і пояснив значення ідеї «Великої Чечні» та як будуватимуться стосунки між Москвою та Грозним.

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