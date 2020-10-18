Науковець назвав джерело майбутніх мутацій коронавірусу



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Для появи агресивних мутацій вірусу потрібно багато носіїв

Мутації коронавірусу можливі, але малоймовірні через низьку швидкості зміни Covid-19

Доктор біологічних наук, професор Московського державного університету Олексій Аграновський заявив, що джерелом нових, більш агресивних варіантів коронавірусної інфекції можуть стати тварини.

«Якщо десь і чекати нових варіантів агресивного вірусу, то скоріше з тваринних резервуарів. У людській популяції навряд чи це станеться», – зазначив фахівець.

Біолог уточнив, що для появи агресивних мутацій вірусу потрібно багато носіїв. Він зазначив, що SARS-CoV-2, швидше за все, не вистачить числа інфікованих, щоб розвинутися в більш жорстку форму. Також такого розвитку ситуації може перешкодити і вакцина.

За словами Аграновського, небажані для людей мутації коронавірусу можливі, але малоймовірні через низьку швидкості зміни Covid-19.

Нагадаємо, вчені з університету Ліверпуля визначили фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу. Йдеться про послідовне захворювання на грип та Covid-19. Одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їх конкуренції.

До слова, китайський Центр з контролю і профілактиці захворювань вперше виявив частинки коронавірусу SARS-CoV-2, що здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів. Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски. Новий вірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу.

Як повідомлялося, захворювання нирок можуть викликати підвищений ризик летального результату при зараженні коронавірусом нового типу. Фахівці проаналізували показники 372 інфікованих коронавірусом пацієнтів, що надходили в відділення інтенсивної терапії.