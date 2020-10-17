Хворий на Covid-19 тракторист порушив самоізоляцію і переконав суд, що його не треба карати



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Чоловік самовільно залишив місце ізоляції на другий день після отримання позитивного ПЛР-тесту

Великобурлуцький районний суд Харківської області визнав винним тракториста ТОВ «Агріка М» у порушенні правил карантину, але не став карати штрафом і обмежився усним зауваженням.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 жовтня.

За матеріалами справи 30 серпня о 14 год. 30 хв., чоловік, перебуваючи на самоізоляції як хворий на Covid-19 (позитивний результат тесту отримав 28 серпня) порушив постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641, залишивши місце самоізоляції.

У суді він пояснив, що того дня керував власним автомобілем, прямуючи до свого житлового будинку. В автомобілі був в захисній масці, в громадських місцях не перебував. Просив звільнити його від відповідальності за малозначністю вчиненого правопорушення.

Суд вирішив не штрафувати чоловіка на 17 тис. грн, оскільки правопорушення не призвело до настання будь-яких негативних наслідків. Таке рішення, зауважив суддя, відповідає засадам законності та справедливості.