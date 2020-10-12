«Їздив збирати урожай». Суди карають українців, які мають Сovid-19 і не сидять дома

В Україні суди почали штрафувати громадян, які мають підтверджений діагноз Covid-19 Фото: Depositphotos

Суми стягнень коливаються від 17 тис. грн до 34 тис. грн

За даними Державної судової адміністрації України, на 2 жовтня місцеві суди розглянули 18509 справ за статтею «порушення правил карантину» (ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення). У підсумку солідними штрафами (від 17 тис. грн) відбувся 1691 порушник.

У цій статистиці «сидить» нова категорія правопорушників, за якими віднедавна почали «полювати» правоохоронці, оформляючи адмінпротоколи. Це – громадяни, які мають підтверджений діагноз Covid-19, та ті, котрі мали контакти з хворими на коронавірус. Як випливає з текстів судових справ, вказані особи нехтують елементарними правилами ізоляції, наражаючи інших на небезпеку.

Показовий приклад халатності на початку вересня зафіксовано у Тернопільській області. Мешканець смт Скала-Подільська Борщівського району, хворіючи на Covid-19, залишив місце самоізоляції і поїхав з дружиною… збирати урожай. У суді чоловік стверджував: з моменту хвороби нікуди не ходив та не мав ні з ким контактів, а тому самоізоляції не порушував. Вважав, що працівники поліції склали на нього протокол про адміністративне правопорушення з грубими порушеннями.

Однак суддя мав іншу думку. Зокрема, до суду надійшла довідка Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, в якій зазначено, що чоловік продовжує хворіти на коронавірус (на 11 вересня результат тесту був позитивний). Крім цього, були розбіжності з поясненнями звинуваченого у суді та під час відеофіксації правоохоронцями, яким він повідомив, що залишив помешкання через те, що їздив до лікарні.

Фото: Depositphotos

«Станом на час розгляду справи в Україні має місце ріст захворювання на короновірусну хворобу. Дотримання карантинних правил є одним із заходів убезпечення інфікування людей та поширення інфекції», – наголосив суд і виписав порушнику штраф 17 тис. грн.

Таку ж суму штрафу заплатить мешканець Нетішина Хмельницької області, який з діагнозом Covid-19, двічі виходив з квартири, де перебував на самоізоляції. Під час розгляду справи він визнав свою вину і просив суд суворо не карати.

Але найбільше доведеться розплачуватися мешканцю Зборівського району Тернопільської області. Хворіючи на коронавірус, чоловік гуляв на вулиці. Його побачили поліцейські і склали адмінпротокол. Наяність у нього Covid-19 у суді було підтверджено витягом з журналу осіб, які перебувають на лікуванні.

Як наслідок, суд оштрафував порушника на 34 тис. грн. Окремо чоловік заплатить 420,4 грн судового збору.

Крім цього, потрапили в немилість правоохоронців та судів особи, які контактували з «коронавірусними» громадянами. Городнянський районний суд Чернігівської області визнав винним чоловіка у порушенні правил карантину і виписав штраф 17 тис. грн. За відомостями адмінпротоколу, порушник мав контакт із хворим на Covid-19, а тому повинен був два тижні перебувати на самоізоляції. Однак порушив умови самоізоляції і протягом чотирьох годин мав справи з іншим громадянином, якому допомагав виконувати господарські роботи.

Також штрафи по 17 тис. грн отримали голова Біловодської селищної територіальної виборчої комісії Луганської області і секретар цієї ж комісії. Обоє не пішли на самоізоляцію після того, як на коронавірус захворів інший член комісії.

У своє виправдання керівник комісії заявив, що з хворою не контактував, бачив її на безпечній відстані 5-7 м. Подібні пояснення надала й секретар: завжди була в масці та у гумових рукавичках і не контактувала з хворою.

Колаж: Depositphotos

Натомість хвора колега наголосила, що за два дні до отримання позитивного ПЛР-тесту, контактувала з головою і секретарем комісії. Останні разом із близькими родичами хворої ввійшли в контактне коло і повинні були самоізолюватися на 14 днів. Однак вони продовжували працювати у виборчій комісії.

З цього приводу суд наголосив, що інфікування коронавірусом відбувається контактним та крапельним шляхами. Тому, як вимагає постанова Кабміну від 22 липня 2020 року №641, особам, котрі контактували з хворим на Covid-19, необхідно самоізолюватися на 14 днів. Проте у зазначених випадках особи порушили згадану урядову постанову та наказ міністерства охорони здоров’я від 28 березня №722 «Організація надання меддопомоги хворим на коронавірусну хворобу (Covid-19)».

Віталій Тараненко, «Главком».



