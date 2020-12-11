«Слуга народу» очолив облраду Харківщини

Артур Товмасян з квітня 2020 року обіймав посаду голови Харківської райдержадміністрації

Кандидатуру Артура Товмасяна підтримали 73 депутати, представник «Блоку Кернеса» напередодні зняв свою кандидатуру

Депутати Харківської обласної ради нового скликання проголосували за кандидатуру Артура Товмасяна з «Слуги народу» на посаду голови облради. Про це йдеться на сайті облради.

Зазначається, що кандидатуру Товмасяна підтримали 73 депутати.

Місцеве видання Status quo відзначає, що кандидатура Товмасяна була єдиною внесеною в залу. До Товмасяна облраду впродовж 12 років очолював Сергій Чернов від «Блоку Кернеса».

За даними Суспільного, Чернов зняв свою кандидатуру за результатами зборів фракції вдень 10 грудня.

Для відома, Артур Товмасян народився 01 березня 1981 року у смт Мангуш, Першотравневого району, Донецької області. За освітою юрист.

З 2000 по 2002 рік працював юрист-консультантом ВАТ Азовський у Маріуполі.

З 2005 по 2007 рік був начальником Державної виконавчої служби у Жовтневому районі Маріуполя.

У вересні 2014 році був радником голови Харківської ОДА по забезпеченню діяльності голови та заступників голови.

З 2014 по 2017 рік обіймав посаду заступника начальника Харківського міського управління юстиції.

У березні 2018 році був заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби у Запоріжжі.

З 2018 по 2019 рік працював заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальником Управління державної виконавчої служби у Харкові.

З 17 квітня 2020 року обіймав посаду голови Харківської райдержадміністрації.

Нагадаємо, 28 листопада «Блок Кернеса» висунув головою Харківської облради Чернова, його заступником Масельского.

Читайте також:



