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    Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід

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    Сума застави для посадовця в чотири рази перевищує суму хабара - Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід
    Сума застави для посадовця в чотири рази перевищує суму хабара
    Фото: НАБУ

    Андрій Малиш взятий під варту з можливістю внесення застави

    Викритому на хабарництві заступнику голови Харківської обласної ради Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

    Відповідно до рішення слідчого судді, посадовця взяли під варту до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляло про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    Голова Харківської облради має трьох заступників і першого заступника. Один із них - Андрій Малиш – є представником партії «Слуга народу».

    Згодом стало відомо, що заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі. Їх затримали відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Учора генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Теги: прокуратура суд хабар партії Харківщина Антикорупційний суд партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд Андрій Малиш
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    Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід