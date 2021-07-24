Спійманому на хабарі заступнику голови Харківської облради обрано запобіжний захід

Сума застави для посадовця в чотири рази перевищує суму хабара

Андрій Малиш взятий під варту з можливістю внесення застави

Викритому на хабарництві заступнику голови Харківської обласної ради Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до рішення слідчого судді, посадовця взяли під варту до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляло про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

Голова Харківської облради має трьох заступників і першого заступника. Один із них - Андрій Малиш – є представником партії «Слуга народу».

Згодом стало відомо, що заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі. Їх затримали відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Учора генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.