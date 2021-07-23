Прокурори оголосили підозру заступнику голови Харківської облради

ЗМІ з'ясували, що на хабарі впіймали Андрія Малиша

Заступнику голови Харківської облради і його спільникові – адвокату повідомили про підозру. Їх напередодні викрили на вимаганні та отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що дії заступника голови облради кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо важливе положення за попередньою змовою, поєднане з вимаганням).

При цьому адвокату інкримінується – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди).

Днем раніше НАБУ і САП звітували, що викрили на хабарі заступника голови Харківської облради і його спільника – адвоката. Вони вимагали 1 млн 50 тисяч гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді. Заступника голови Харківської облради та його спільника було затримано після отримання останньої частини хабаря.

Силовики не називають ім’я, але, згідно з даними сайту облради, в очільника є перший заступник Альберт Кононенко, заступник Андрій Малиш та дві заступниці Тетяна Біловол і Валерія Мураєва.

Згідно з інформацією, отриману в правоохоронних органах, на хабарі впіймали Андрія Малиша.

Раніше помічник народного депутата погорів на хабарі. За даними слідства, за хабар помічник нардепа мав вплинути на посадових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Питання стосувалося дозволів на відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будинків за заявами учасників Операції Об’єднаних сил.