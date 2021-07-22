  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Заступника голови Харківської облради зловили на отриманні мільйонного хабаря

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Неправомірну вигоду передавали частинами - Заступника голови Харківської облради зловили на отриманні мільйонного хабаря
    Неправомірну вигоду передавали частинами

    Гроші вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді

    Заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі.

    Їх затримали відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в 1 млн 50 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

    Гроші заступник голови Харківської облради і адвокат вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

    «Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього траншу в 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину і викрили», – йдеться в повідомленні.

    Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до скоєного злочину інших осіб.

    Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби України, а також митному брокеру, залученому у корупційній схемі на Київській митниці.

    Також правоохоронці затримали на хабарі помічника нардепа, якого підозрюють у зловживанні своїм впливом. За $5700 він обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил.

    Читайте також:
    Теги: Харків хабар гроші адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заступника голови Харківської облради зловили на отриманні мільйонного хабаря