Заступника голови Харківської облради зловили на отриманні мільйонного хабаря

Гроші вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді

Заступника голови Харківської облради та його спільника викрили на хабарі.

Їх затримали відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в 1 млн 50 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Гроші заступник голови Харківської облради і адвокат вимагали від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

«Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього траншу в 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину і викрили», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до скоєного злочину інших осіб.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби України, а також митному брокеру, залученому у корупційній схемі на Київській митниці.

Також правоохоронці затримали на хабарі помічника нардепа, якого підозрюють у зловживанні своїм впливом. За $5700 він обіцяв посприяти відведення землі учасникам операції Об’єднаних сил.

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