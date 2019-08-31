Хакери зламали аккаунт засновника Twitter



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Хакери розмістити повідомлення з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.

Хакери отримали несанкціонований доступ до аккаунту у Twitter її гендиректора Джека Дорсі.

В його мікроблозі з'явилося кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.

Пізніше вони були видалені.

Як повідомив представник компанії Брендон Боррман, у Twitter вже знають про те, що трапилося і з'ясовують усі обставини.

Джек Дорсі є одним із засновників компанії. На його аккаунт підписано близько 4,2 млн користувачів.