Хакери зламали аккаунт засновника Twitter
Хакери розмістити повідомлення з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.
Хакери отримали несанкціонований доступ до аккаунту у Twitter її гендиректора Джека Дорсі.
В його мікроблозі з'явилося кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.
Пізніше вони були видалені.
Як повідомив представник компанії Брендон Боррман, у Twitter вже знають про те, що трапилося і з'ясовують усі обставини.
Джек Дорсі є одним із засновників компанії. На його аккаунт підписано близько 4,2 млн користувачів.