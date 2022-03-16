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    Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – голова Харківської ОВА Синєгубов

    Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова - Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – голова Харківської ОВА Синєгубов
    Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова

    Синєгубов заявив, що область розраховує на відкриття «зеленого коридору» із Ізюма

    Російські окупанти за останню добу зазнали ганебної поразки під Харковом та у Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр!», – підкреслив очільник області.

    За словами Синєгубова, за минулу добу, 15 березня, гуманітарний штаб розповсюдив 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

    Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова.

    «Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та «Іскандер», – зазначив він.

    Синєгубов також розповів, що область розраховує на відкриття «зеленого коридору» із Ізюма.

    «Місто зруйноване, єдиний вихід – це евакуація людей! Сьогодні «коридор» Росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра», – сказав він.

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.

    Теги: Харків війна Харківщина Олег Синєгубов евакуація
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    Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – голова Харківської ОВА Синєгубов