Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – голова Харківської ОВА Синєгубов
Синєгубов заявив, що область розраховує на відкриття «зеленого коридору» із Ізюма
Російські окупанти за останню добу зазнали ганебної поразки під Харковом та у Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Харків тримає оборону! Збройні Сили України не відступлять ні на метр!», – підкреслив очільник області.
За словами Синєгубова, за минулу добу, 15 березня, гуманітарний штаб розповсюдив 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.
Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська нанесли більше 50 ударів по районах Харкова.
«Вночі був ракетний удар в один із майданів міста. Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та «Іскандер», – зазначив він.
Синєгубов також розповів, що область розраховує на відкриття «зеленого коридору» із Ізюма.
«Місто зруйноване, єдиний вихід – це евакуація людей! Сьогодні «коридор» Росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра», – сказав він.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.
Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.
Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.