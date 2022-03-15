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    Окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки

    Окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки
    фото: dsns.gov.ua

    Підрозділами ДСНС врятовано 21 людину

    Російсько-окупаційні війська обстріляли у Харкові три п'ятиповерхові житлові будинки. В одному з них зруйновані квартири з 3-го по 5-й поверх. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «15 березня близько 11:00 у м. Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння», – йдеться в повідомленні.

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    Окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки
    Окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки

    Підрозділами ДСНС врятовано 21 людину, евакуйовано – 12 осіб. Від ДСНС залучено 20 осіб та вісім одиниць техніки.

    Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що обстріли російських окупантів стосовно Харкова не вщухають. За інформацією Харківської міської ради, у місті зруйновано близько 600 житлових будинків внаслідок ракетних та авіаударів росармії. Ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло.

    Також у Харкові ворог розбомбив 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами «Іскандер».

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 15 березня
    Теги: Харків окупанти ДСНС війна житло радник #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки