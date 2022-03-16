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    Події в Україні

    Окупанти розстріляли у Чернігові людей, які стояли в черзі за хлібом

    В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців - Окупанти розстріляли у Чернігові людей, які стояли в черзі за хлібом
    В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців
    фото: Суспільне

    Обстріл стався 16 березня близько 10 ранку

    В одному зі спальних мікрорайонів Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Про це інформує «Суспільне».

    За інформацією видання, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку. В результаті обстрілу загинули як мінімум 10 мирних мешканців.

    Як повідомлялося, у Чернігові після обстрілів російськими окупантами згорів храм святителя Феодосія на кладовищі «Яцево». Як повідомлялося, 13 березня на світанку Чернігів зазнав авіаудару. У результаті сталося руйнування і загорання дев’ятиповерхового гуртожитку. Наразі Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 16 березня
    Теги: окупанти війна обстріл Україна Чернігів #stoprussia
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    Окупанти розстріляли у Чернігові людей, які стояли в черзі за хлібом