Рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків

Обстріли мирного міста не припиняються ні вдень, ні вночі

Від початку вторгнення у Харкові російські окупанти вже зруйнували 48 шкіл та понад 600 багатоквартирних будинків. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Посадовець вважає, що агресивні дії росіян щодо України – це геноцид проти українського народу. Каже, що Харків окупанти обстрілюють із повітря, гранатометів, «градів», мінометних установок – руйнують цілі мікрорайони.

«Спочатку бомбили більше околиці, зараз перемістилися до центру. Били по адмінбудівлях: поліція, ОДА, мерія. Знищують усю інфраструктуру міста», – розповів Терехов.

Зокрема, окупанти вже зруйнували 600 багатоповерхових будинків із загалом наявних у місті 8 тисяч. За словами Терехова, вже немає таких районів Харкова, які не постраждали від обстрілів росії.

«Тепер я у людей питаю: чи ви коли-небудь думали, що рф може напасти на місто Харків? Не було жодної людини, яка б сказала: так. Ніхто не міг такого уявити. Ставлення до рф змінилося на 180 градусів. І мине не одне покоління людей у нас, щоб воно змінилося», – сказав Терехов.

Відомо, що на Харківщині почалася евакуація 300 підопічних та працівників психоневрологічного інтернату. Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату.

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