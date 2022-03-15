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    Події в Україні

    Рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків

    Загарбники обстрілюють житлові будинки&nbsp; - Рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків
    Загарбники обстрілюють житлові будинки 
    фото із соцмереж

    Обстріли мирного міста не припиняються ні вдень, ні вночі

    Від початку вторгнення у Харкові російські окупанти вже зруйнували 48 шкіл та понад 600 багатоквартирних будинків. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

    Посадовець вважає, що агресивні дії росіян щодо України – це геноцид проти українського народу. Каже, що Харків окупанти обстрілюють із повітря, гранатометів, «градів», мінометних установок – руйнують цілі мікрорайони.

    «Спочатку бомбили більше околиці, зараз перемістилися до центру. Били по адмінбудівлях: поліція, ОДА, мерія. Знищують усю інфраструктуру міста», – розповів Терехов.

    Зокрема, окупанти вже зруйнували 600 багатоповерхових будинків із загалом наявних у місті 8 тисяч. За словами Терехова, вже немає таких районів Харкова, які не постраждали від обстрілів росії.

    «Тепер я у людей питаю: чи ви коли-небудь думали, що рф може напасти на місто Харків? Не було жодної людини, яка б сказала: так. Ніхто не міг такого уявити. Ставлення до рф змінилося на 180 градусів. І мине не одне покоління людей у нас, щоб воно змінилося», – сказав Терехов.

    Відомо, що на Харківщині почалася евакуація 300 підопічних та працівників психоневрологічного інтернату. Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна евакуація Ігор Терехов
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    Рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків