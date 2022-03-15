ЗСУ відбили атаку на Харків

Рашистів відкинули з позицій і завдали їм значних втрат

Українські захисники завдали ворогу поразки під Харковом. Втрати серед російських військових підраховуються. Про це пише у Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій», – пише Синєгубов.

Зіткнення між захисниками та окупантами тривали більше години, однак зрештою російські військові відступили.

Втрати ворога наразі підраховуються.

Нагадаємо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

Сьогодні окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.

Напередодні рашисти обстріляли Харків «Іскандерами».

Читайте також: