  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ відбили атаку на Харків

    Окупанти зазнали чергової ганебної поразки - ЗСУ відбили атаку на Харків
    Окупанти зазнали чергової ганебної поразки
    фото з відкритих джерел

    Рашистів відкинули з позицій і завдали їм значних втрат

    Українські захисники завдали ворогу поразки під Харковом. Втрати серед російських військових підраховуються. Про це пише у Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій», – пише Синєгубов.

    Зіткнення між захисниками та окупантами тривали більше години, однак зрештою російські військові відступили.

    Втрати ворога наразі підраховуються.

    Нагадаємо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Сьогодні окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.

    Напередодні рашисти обстріляли Харків «Іскандерами».

    Читайте також:
    Теги: Харків окупанти ЗСУ військові Олег Синєгубов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ відбили атаку на Харків