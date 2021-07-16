Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)

До донації долучилося понад 40 військовослужбовців, серед яких були і ті, хто став донором вперше

Нацгвардійці є регулярними донорами крові, постійно підтримують благодійні акції на підтримку онкохворих

Військові третьої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана та Східного територіального управління здали плазму крові у Харківському обласному центрі заготівлі та переробки плазми «Biopharma Plasma Харків» на виготовлення ліків для малечі. Про це повідомили на сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

«Нацгвардійці є регулярними донорами крові та її компонентів, постійно підтримують благодійні акції на підтримку онкохворих, з плазми яку здають гвардійці виготовляють життєво необхідні лікарські засоби. А безоплатна донація вже сьогодні дозволить онкохворим дітям отримати ліки безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

Підполковник Олександр Бовкун розповів: «Вперше став донором ще років сім тому, з початком війни на Сході, потрібна була кров моєї групи для поранених військових. Зараз я постійний донор центру заготівлі та переробки плазми у Харкові. Донорство є важливим, є ті, хто дійсно потребує нашої допомоги, серед яких є і діти, чиє життя ви можете врятувати».

Відомо, що цього разу до донації долучилося понад 40 військовослужбовців, серед яких були і ті, хто став донором вперше.

За словами молодшого лейтенанта Олени Колянди, донорство – це дуже просто. «Це не страшно та не боляче, для мене це було свідоме та зважене рішення. Віддати 650 мл плазми не так і важко, а для когось – це збережене життя. Своїм прикладом ми хочемо популяризувати донорство та довести, що врятувати чиєсь життя нескладно», – розповіла жінка.

Також повідомляється, що ініціативу військових як завжди підтримали представники соціально-відповідального бізнесу. А Харківська бісквітна фабрика пригостила гвардійців смачним печивом.

Додамо, що протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

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