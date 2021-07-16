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    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)

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    До донації долучилося понад 40 військовослужбовців, серед яких були і ті, хто став донором вперше - Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    До донації долучилося понад 40 військовослужбовців, серед яких були і ті, хто став донором вперше
    Фото з відкритих джерел

    Нацгвардійці є регулярними донорами крові, постійно підтримують благодійні акції на підтримку онкохворих

    Військові третьої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана та Східного територіального управління здали плазму крові у Харківському обласному центрі заготівлі та переробки плазми «Biopharma Plasma Харків» на виготовлення ліків для малечі. Про це повідомили на сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

    «Нацгвардійці є регулярними донорами крові та її компонентів, постійно підтримують благодійні акції на підтримку онкохворих, з плазми яку здають гвардійці виготовляють життєво необхідні лікарські засоби. А безоплатна донація вже сьогодні дозволить онкохворим дітям отримати ліки безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

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    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)
    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)

    Підполковник Олександр Бовкун розповів: «Вперше став донором ще років сім тому, з початком війни на Сході, потрібна була кров моєї групи для поранених військових. Зараз я постійний донор центру заготівлі та переробки плазми у Харкові. Донорство є важливим, є ті, хто дійсно потребує нашої допомоги, серед яких є і діти, чиє життя ви можете врятувати».

    Відомо, що цього разу до донації долучилося понад 40 військовослужбовців, серед яких були і ті, хто став донором вперше.

    За словами молодшого лейтенанта Олени Колянди, донорство – це дуже просто. «Це не страшно та не боляче, для мене це було свідоме та зважене рішення. Віддати 650 мл плазми не так і важко, а для когось – це збережене життя. Своїм прикладом ми хочемо популяризувати донорство та довести, що врятувати чиєсь життя нескладно», – розповіла жінка.

    Також повідомляється, що ініціативу військових як завжди підтримали представники соціально-відповідального бізнесу. А Харківська бісквітна фабрика пригостила гвардійців смачним печивом.

    Додамо, що протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

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    Теги: діти військові Україна хвороби
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    Харківські нацгвардійці стали донорами плазми (фото)