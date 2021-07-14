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    Загострення на Донбасі: сьогодні вже 10 обстрілів, двох військових поранено

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    Стан одного пораненого українського бійця задовільний, іншого &ndash; важкий - Загострення на Донбасі: сьогодні вже 10 обстрілів, двох військових поранено
    Стан одного пораненого українського бійця задовільний, іншого – важкий
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Від початку доби 14 липня на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населеного пункту Луганське окупант двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля селища Піски ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    «У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого задовільний, іншого – важкий», – заявили у штабі.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Окрім того, на Луганщині, зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

    Загалом протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Загострення на Донбасі: сьогодні вже 10 обстрілів, двох військових поранено