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    Сили НАТО в Україні. На Широкому Лані стартували масштабні військові навчання

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    Крім українських військових у навчаннях братимуть участь військові зі США, Великої Британії, Канади та Швеції - Сили НАТО в Україні. На Широкому Лані стартували масштабні військові навчання
    Крім українських військових у навчаннях братимуть участь військові зі США, Великої Британії, Канади та Швеції
    Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

    Навчання відбуваються на базі підготовки військових частин та підрозділів Широкий Лан

    Сьогодні, 12 липня, на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, що у Миколаївській області, розпочинаються міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».

    Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, в урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська, оперативного командування «Схід», командир Четвертого батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

    У навчаннях буде задіяно близько двох тисяч військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів.

    Країни-учасниці навчань:

    • Україна,
    • Велика Британія,
    • Канада,
    • США,
    • Королівство Швеція.

    Навчання будуть тривати по 24 липня, на них військову техніку представлять країни-партнери НАТО.

    Крім того, восени пройдуть щорічні військові маневри «Швидкий тризуб» (Rapid Trident).

    Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

    Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.

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    Теги: НАТО Миколаївщина військові навчання військові Велика Британія Україна
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    Сили НАТО в Україні. На Широкому Лані стартували масштабні військові навчання