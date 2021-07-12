Сили НАТО в Україні. На Широкому Лані стартували масштабні військові навчання
Навчання відбуваються на базі підготовки військових частин та підрозділів Широкий Лан
Сьогодні, 12 липня, на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, що у Миколаївській області, розпочинаються міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».
Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, в урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська, оперативного командування «Схід», командир Четвертого батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.
У навчаннях буде задіяно близько двох тисяч військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів.
Країни-учасниці навчань:
- Україна,
- Велика Британія,
- Канада,
- США,
- Королівство Швеція.
Навчання будуть тривати по 24 липня, на них військову техніку представлять країни-партнери НАТО.
Крім того, восени пройдуть щорічні військові маневри «Швидкий тризуб» (Rapid Trident).
Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.
Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.