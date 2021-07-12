Сили НАТО в Україні. На Широкому Лані стартували масштабні військові навчання

Крім українських військових у навчаннях братимуть участь військові зі США, Великої Британії, Канади та Швеції

Навчання відбуваються на базі підготовки військових частин та підрозділів Широкий Лан

Сьогодні, 12 липня, на базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів, що у Миколаївській області, розпочинаються міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, в урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська, оперативного командування «Схід», командир Четвертого батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

У навчаннях буде задіяно близько двох тисяч військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань:

Україна,

Велика Британія,

Канада,

США,

Королівство Швеція.

Навчання будуть тривати по 24 липня, на них військову техніку представлять країни-партнери НАТО.

Крім того, восени пройдуть щорічні військові маневри «Швидкий тризуб» (Rapid Trident).

Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.

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