Стало відоме ім'я загиблого від мінометного обстрілу військового (фото)

Андрій Бєляєв не дожив чотири дні до 39-річчя

Біля села Причепилівка Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу загинув доброволець з Нікополя

У вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ім’я загиблого військового назвала пресслужба Нікопольського військкомату в середу, 14 липня.

«Біля села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої механізованої (мотопіхотної, – ред.) бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович», – йдеться в повідомленні.

Андрій Бєляєв народився 17 липня 1982 року, не дожив чотири дні до 39-річчя.

Як розповіли «Новинарні» побратими, Андрій мав позивний Бєлий. На війні з 2014 року, прийшов до ЗСУ добровольцем. Кілька разів перепідписував контракт.

У 2015 році брав участь у операції в Зайцевому, в районі Жованка, коли 57-ма бригада взяла під контроль кілька вулиць.

«Досвідчений воїн. Сам першим йшов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні», – розповіли в підрозділі.

У військового залишилися дружина, троє дітей (від іншого шлюбу) та старенька мама.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених