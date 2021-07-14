  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відоме ім'я загиблого від мінометного обстрілу військового (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Бєляєв не дожив чотири дні до 39-річчя - Стало відоме ім'я загиблого від мінометного обстрілу військового (фото)

    Андрій Бєляєв не дожив чотири дні до 39-річчя

    Колаж: armyinform

    Біля села Причепилівка Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу загинув доброволець з Нікополя

    У вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ім’я загиблого військового назвала пресслужба Нікопольського військкомату в середу, 14 липня.

    «Біля села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої механізованої (мотопіхотної, – ред.) бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович», – йдеться в повідомленні.

    Андрій Бєляєв народився 17 липня 1982 року, не дожив чотири дні до 39-річчя.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фото з відкритих джерел
    Фото: Oleksandr Makhov / Facebook
    Фото: Oleksandr Makhov / Facebook

    Як розповіли «Новинарні» побратими, Андрій мав позивний Бєлий. На війні з 2014 року, прийшов до ЗСУ добровольцем. Кілька разів перепідписував контракт.

    У 2015 році брав участь у операції в Зайцевому, в районі Жованка, коли 57-ма бригада взяла під контроль кілька вулиць.

    «Досвідчений воїн. Сам першим йшов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні», – розповіли в підрозділі.

    У військового залишилися дружина, троє дітей (від іншого шлюбу) та старенька мама.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Луганщина обстріл смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відоме ім'я загиблого від мінометного обстрілу військового (фото)