Військові у Маріуполі розгорнули прапор рекордного розміру (фото)

Участь у акції взяли понад 400 вояків Закарпатської бригади

У Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на честь дня створення військової частини, що буде відзначатися 12 липня, встановили національний рекорд, розгорнувши Державний прапор України довжиною у 128 метрів. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Гірські штурмовики попередньо подали заявку до Державного реєстру рекордів України. Участь у акції взяли понад 400 армійців», – йдеться у повідомленні.

До святкового заходу також долучилися ветерани АТО/ООС та представники громадськості, які прийшли на проспект Миру, аби підтримати захисників Маріуполя.

«Цією акцією ми не тільки відзначаємо річницю бригади, а ще й в черговий раз нагадуємо, що Маріуполь – це Україна», – зазначив заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Андрій Грузінцев.

Офіцер розповів, що сама ідея з’явилася півроку тому. Зшити прапор військовим допомагали волонтери з усієї Закарпатської області.

Далі гірські штурмовики планують відправити стяг на Закарпаття, де він буде розгорнутий на День Незалежності України.

Раніше повідомлялося про те, що найбільший прапор України із квітів площею 15 тис. кв. м. було презентовано на День Державного Прапора у музеї в Пирогово.

Також стало відомо, що на Черкащині було викладено найбільший державний прапор із великодніх пасок.