Туфлі на параді. Міноборони хоче, щоб військові все-таки маршували на підборах, але менших

На параді у День Незалежності жінки-військовослужбовці йтимуть в туфлях, але інших

На параді у День Незалежності жінки-військовослужбовці йтимуть в туфлях, але інших

Міноборони розробило новий зразок взуття для військовослужбовиць

Міністерство оборони впродовж минулого тижня розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має вирішити низку дефектів попередніх стандартів. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час засідання.

«Ми розробили протягом минулого тижня новий зразок туфлів, що мають шнурівку. Це дозволяє під час ходи не спадати з ноги й врахувати різну повноту стопи. Також ми зробили набагато менший підбір», – заявив Таран і додав, що попередні зразки мали низку дефектів.

Він також сподівається, що протягом найближчого часу Міноборони зможе виготовити експериментальне взуття у необхідній кількості для доукомплектування цієї коробки для жінок-військовослужбовців.

«Після чого питання буде закрите. Якщо буде позитивний досвід використання цього нового експериментального взуття, то ми потім приймемо його за основу і будемо його всім жінкам-військовослужбовцям його надавати», – додав міністр.

Також він поскаржився, що окремі політичні сили «роздмухали» скандал, «зробивши з мухи слона»: «Я провів певні заходи, з метою нейтралізації цих «наїздів» і вважаю, що цей «наїзд» був абсолютно інспірований і безпідставний».

Таран пояснив, що наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав саме такі туфлі, в яких звинувачують Міністерство оборони, був прийнятий ще у 2017 році й це «звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу».

До слова, скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту учора на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах. «Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

Також після зустрічі з курсантками, що братимуть участь у параді до тридцятиріччя незалежності, міністр оборони Андрій Таран дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для цієї оказії.

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