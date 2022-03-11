Харків'янин за 40 тис. грн передав окупантам координати цілей у місті для атак

Підозрюваного уже затримали

Житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації – відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу «Салтівський» та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уже затримали зрадника.

Нагадаємо, Служба безпеки України прозвітувала про затримання російських агентів та диверсантів в Україні.

Як повідомлялося, під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили у Чернігівській області дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».