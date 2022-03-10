СБУ прозвітувало про затриманих диверсантів по всій країні
Тепер за державну заду можна отримати від 15 років до довічного
Служба безпеки України прозвітувала про затримання російських агентів та диверсантів в Україні. Про це повідомляє на їхній сторінці у Facebook.
Відтепер покарання для зловмисників, які вчинили державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану, стало ще суворішим – до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. Адже набрали чинності зміни до ст.111 та 113 Кримінального кодексу України.
Протягом минулої доби (9 березня) Служба безпеки виявила низку подібних злочинів.
У Закарпатській області:
СБУ викрила мешканця так званої «ДНР», який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ.
Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав «зливати» ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл.
Російський інформатор «заліг» в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ.
У Харківській області:
СБУ затримала ще одного ворожого агента, громадянина РФ.
Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, у Петропавловську-Камчатському, вчинив розтрату бюджетних коштів на будівництві доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився на «співпрацю» з ФСБ РФ.
На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві.
ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блок-постів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.
У Донецькій області:
Силовики затримали 23-річного місцевого мешканця. Він збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки.
Оперативники СБУ з’ясували, що розвіддані зловмисник передавав родичу – колишньому бойовику так званої «ДНР», який у 2016 році виїхав до РФ.
Через меседжери він відправляв фото із дислокацією, стоянками та пересуваннями техніки ЗСУ та мітки на картах з точною локацією.
Отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.
У Києві:
За матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав киянин, завербований співробітником так званої «МГБ ЛНР».
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ.
У Дніпропетровській області:
Викрито мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Він знайшов «роботодавців» в одному з телегам-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-карти.
Відправивши «замовникам» скріншот із виконаним завданням, розраховував отримати $75.
Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.
Як повідомлялося, під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили у Чернігівській області дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».