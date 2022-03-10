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    Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова

    Російського військового знищено у Київській області - Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова
    Російського військового знищено у Київській області
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова, повідомляє Головне управління розвідки міноборони.

    У результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

    Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.

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    Теги: окупанти Міноборони армія війна #stoprussia
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    Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова