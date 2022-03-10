ЗСУ знищили дивізіон балістичних ракет

Із дивізіону «Іскандер-М» окупанти обстрілювали мирне населення

Збройні сили України знищили у Чернігівській області дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування «Північ» знищив дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення», – зазначається у повідомленні.

Дивізіон – основний вогневий і тактичний підрозділ у ракетних, зенітних, зенітно-ракетних військах та артилерії сучасних армій. Переважно входить до складу військ. частини, проте може бути окремим. У сучасних арміях розрізняють: гарматні, гаубичні, мінометні, реактивні, винищувально-протитанк., самохід. артилерії, ракетні, зенітно-ракетні та ін. У ракетних військах і артилерії дивізіон, як правило, складається з 2–4-х старт. (вогневих) батарей та підрозділів управління.

Як повідомлялося, під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.