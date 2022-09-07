Газовий терор РФ: Bloomberg спрогнозував наслідки для України

Європу охопила найгірша енергетична криза за останні 50 років і напруга триватиме до 2025 року

Припинення поставок російського природного газу до Європи призведе до швидшого виснаження запасів при зниженні температури в найближчі місяці та ще більше ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, за словами керівників енергетичних компаній, оскільки швидкого розв'язання проблеми немає, напруга триватиме як мінімум до 2025 року.

«Наступної зими у Європи можуть виникнути ще більш серйозні проблеми. Можливо, наступного літа країни не зможуть заповнити сховища так, як нам вдалося зробити цього року», – сказав Нієк ден Холландер, комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper se.

Bloomberg зауважує, що Європу охопила найгірша енергетична криза за останні 50 років, оскільки Росія скорочує поставки у відповідь на санкції, введені у зв'язку з її вторгненням в Україну. При різкому зростанні цін тиск посилило кризу вартості життя і поставило економіку на грань рецесії.

«Якщо кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб повністю позбавити Центральну Європу поставок російського газу, то транзит через Україну, безумовно, знаходиться під загрозою», – сказала Лаура Пейдж, старший аналітик по СПГ в компанії Kpler, що займається збором енергетичних даних.

Нагадаємо, 31 серпня «Газпром» призупинив постачання газу в Європу по «Північному потоку–1». У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку. 2 вересня російська газова компанія оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу.

До слова, Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину. Перед цим Росія пригрозила Європі рекордно високими цінами на газ.