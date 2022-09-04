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Росія пригрозила Європі рекордно високими цінами на газ

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Росія пригрозила Європі рекордно високими цінами на газ
Росія погрожує Європі рекордними цінами на газ
Фото з відкритих джерел

Росія вкотре пригрозила Європі підвищенням цін на газ

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що, нібито «недалекоглядна» політика Європи призвела до колапсу на енергетичних ринках, повідомляють російські ЗМІ.

«Політика недалекоглядна призводить до того, що ми спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи», – сказав він.

Віцепрем'єр також натякнув, що ціни можуть сильно зрости взимку.

«І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей», – заявив Новак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ціни на газ в ЄС можуть досягнути нового піку через зупинку «Північного потоку».

Відомо, що Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.

Теги: газ росія

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