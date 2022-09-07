Єврокомісія визначилася з лімітом ціни на російський газ

7 вересня в ЄС відбудеться технічна нарада щодо запровадження ліміту цін на російський газ

Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину. Про це пише Politico

Пропозиції Єврокомісії також включають командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість припиненням усіх поставок.

Нагадаємо, 7 вересня експерти країн Євросоюзу проведуть технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ. Передбачається, що це має скоротити доходи Росії та її здатність фінансувати воєнне вторгнення в Україну.

Ціна на газ для європейського ринку для постачання в жовтні коливалася близько 213 євро за мегават-годину. Рік тому вона була близько 29 євро, а два роки тому – близько 15 євро. Вона почала помітно зростати восени минулого року, досягнувши максимуму близько 345 євро/МВт-год незабаром після вторгнення російських військ в Україну.

Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.

2 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту.