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    Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА

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    Затримано шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА - Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА
    Затримано шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА
    Фото: gp.gov.ua

    За даними СБУ, організувала оборудку мешканка окупованої Луганщини, яка телефоном координувала діяльність спільників

    Правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА. Свої послуги шахраї оцінили в 3,5 млн доларів. Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, двоє громадян за 3,5 млн доларів обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів, щоб вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації.

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    Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА
    Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА
    Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА

    Водночас, як повідомляє СБУ, організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини, яка телефоном координувала діяльність спільників.

    Також у схемі брав участь громадський активіст, керівник низки благодійних та антикорупційних організацій. Він під час обговорення так званих кадрових питань з кандидатами представлявся радником президента України і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом президента. Проте жоден з шахраїв не мав стосунку до органів державної влади.

    Вимагачів затримали, їх підозрюють у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Теги: прокуратура СБУ корупція в Україні Офіс Генерального прокурора чиновник Кіровоградщина послуги Офіс президента
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    Посада за $3,5 млн. Двоє шахраїв «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА