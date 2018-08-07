Холодницький дивується, чому американське посольство не оборюється через нічні походеньки Ситника



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Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Коли Ситник ночами їздить невідомо куди, то такого обурення немає, - зауважив Холодницький

Керіник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю «Главкому» прокоментував заяви посольства США, яке після рішення КДКП у своєму Twitter написало, що антикорупційний прокурор, який потрапив у такий скандал, мав би звільнитися з власної ініціативи.

«Я не можу коментувати «твіти» дипломатичних установ, але поради треба давати тим, хто робить якісь проступки. Коли мій колега (Артем Ситник – «Главком») журналістам для сміху читає протоколи з НСРД (негласні слідчо-розшукові дії, – «Главком») у справі Кулика (прокурора Костянтина Кулика підозрюють у незаконному збагаченні, – «Главком»), то чомусь такого обурення немає. Коли Ситник ночами їздить невідомо куди, то такого обурення немає», - зауважив Холодницький.

Антикорупційний прокурор додав, що те саме відбувається із розголошенням Ситником державної таємниці: коли він читав протокол розмови жінки прокурора Кулика із подругою.

«І робив він це за пивом з журналістами – так званий офрекордз. Очевидно, він хотів показати, яка Кулик морально низька людина. І слова при цьому вживав непечатні – до речі, у присутності жінок», - додав керівник САП.

Холодницький стверджує, що публічно заявляв, що це недопустимо. Однак Рада громадського контролю самоусунулась, бо у них позиція «ми підтримуємо все, щоб НАБУ не зробило».

«За рік ми туди спрямували 50 звернень про порушення «набушниками» КПК і не отримали жодної відповіді. А ми писали про серйозні порушення КПК, про відсутність понятих на обшуках. Винними в їхніх очах завжди є прокурори», - пояснив антикорупційний прокурор.

Він також підтвердив, що НАБУ часто просить міняти їм прокурорів, процесуальних керівників.

«Було таке в багатьох справах. Вибачте, ми тут на конкурсі краси? Не подобається модель, давай поміняємо на іншу? Є процесуальний керівник, він пройшов конкурс і має повноваження. Я міняю прокурора тільки в одному випадку: якщо прокурор закриє провадження і постанова про закриття скасована. Бо зрозуміло, що прокурор, який закрив провадження, вже ухвалив рішення.

На «Українській правді» була стаття про «зашквари» Холодницького. І у жодній зі справ, про які там йдеться, я не є процесуальним керівником. Зібрали все, що є у САП, і у всьому зробили винною одну людину. Частка правди в тому є, бо я керівник і відповідаю за всю установу. Але ви або хрестик зніміть, або труси одягніть. Ви хочете, щоб всі прокурори були незалежні, чи щоб хтось один був за все відповідальний? Мої прокурори незалежні у процесуальній діяльності в рамках того, що дозволяє КПК. А якщо зараз прокурори направо і наліво почнуть закривати кримінальні справи? Ви ж перші прибіжите з криками «зроби щось», як було по «справі Авакова», - резюмував Холодницький.