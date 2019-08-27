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    Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня

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    Назар Холодницький відпочиватиме в Україні - Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня
    Назар Холодницький відпочиватиме в Україні
    Фото: Главком

    За словами джерела у правоохоронних органах, Назар Холодницький проводить відпустку в Україні

    Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня. Про це повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

    «У відпустці до 16 вересня», - сказав він.

    За словами співрозмовника, Холодницький проводить відпустку в Україні.

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    Інших подробиць не повідомляється.

    Як повідомлялось, заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за червень різко зросла на 100 тисяч гривень, а за липень, порівняно з червнем, майже не змінилася і склала 179 898 гривень. Зазначається, що оклад прокурора склав 63 432 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій. При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

    Зазначимо, що у червні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був у відпустці та відпочивав у Греції.

    Джерело: Українські новини

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