Холодницький у липні заробив на 80 тисяч більше, ніж Луценко



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Оклад Холодницького склав 63 432 гривні

Перед тим, у червні, зарплата Холодницького різко зросла на 100 тисяч гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, зарплата якого за червень різко зросла на 100 тисяч гривень, за липень порівняно з червнем майже не змінилася і склала 179 898 гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію Генеральної прокуратури.

Зазначається, що оклад прокурора склав 63 432 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за липень склала 96 727 гривень. При цьому оклад Луценка становив 37 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.