Холодницький розповів, як детективи НАБУ халтурили з розслідуванням залізничних тендерів



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Назар Холодницький

«НАБУ має бажання показати результат, але при цьому не маючи достатньо доказів», вважає керівник САП

Голова САП Назар Холодницький розповів «Главкому» про те, як відбувалося розслідування справи про корупцію у залізничних тендерах. За словами прокурора, його рік звинувачували в тому, що він гальмує справу про тендерні оборудки WOG та «Укрзалізниці». Мова про переплату за дизельне паливо. «Перша підозра у цій справі була просто «витвором мистецтва». Виявляється, що державні 150 млн грн вкрала начальник відділу управління головного департаменту Центру забезпечення ресурсами «Укрзалізниці», - розповідає Холодницький.

«НАБУ має бажання показати результат, але при цьому не маючи достатньо юридичних доказів», - переконаний він.

Але прокурор впевнений, що у такій категорії справ не може бути один винуватець, а існує ціла схема. Згідно з розслідуванням детективів НАБУ, виходить, що вкрала «Укрзалізниця», а WOG непричетні. «Не може одна начальниця відділу, п’ята чи шоста ланка у підписі, вкрасти 150 млн», - пояснює Холодницький.

За його словами справа тягнулася довго тому, що було багато незрозумілих моментів, без прояснення яких не можна було винести вирок. Спочатку необхідно було шукати осіб, які безпосередньо за це відовідали, збирати докази і свідчення, шукати службових осіб WOG, яким нещодавно були оголошені підозри.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

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