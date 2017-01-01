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    Хорватія не віддає Словенії частину Піранської затоки

    Кінцевий термін виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо Піранської затоки вже сплив
    Хорватія відмовляється виконувати рішення арбітражу щодо територіальної суперечки зі Словенією стосовно Піранської затоки. Хорватські поліцейські супроводжують рибалок у спірних водах. Про це повідомляє Deutsche Welle. Кінцевий термін виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо Піранської затоки сплив у п'ятницю. Арбітраж дійшов
    • Сьогодні, 00:56
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    <p>Піранська затока, берег Словенії</p>

    Піранська затока, берег Словенії

    Кінцевий термін виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо Піранської затоки вже сплив

    Хорватія відмовляється виконувати рішення арбітражу щодо територіальної суперечки зі Словенією стосовно Піранської затоки. Хорватські поліцейські супроводжують рибалок у спірних водах.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Кінцевий термін виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо Піранської затоки сплив у п'ятницю. Арбітраж дійшов раніше висновку, що 80% Піранської затоки мають належати Словенії, однак Хорватія не згодна виконувати це рішення.

    У суботу, 30 грудня, хорватські поліцейські катери супроводжували човни хорватських рибалок, щоб у разі необхідності чинити опір словенським поліцейським, які можуть затримати рибалок за перебування у водах Словенії.

    Словенська поліція лише спостерігала за ситуацією і не втручалася, хоча починаючи з 30 грудня поліція Словенії має право штрафувати рибалок, які заходять у словенські води.

    Уряд Словенії заявляв, що буде втілювати рішення арбітражу і заради цього вніс низку поправок у своє законодавство.

    «Країна, яка не знає, де її кордони, не може бути частиною Шенгену», - заявив міністр закордонних справ Словенії Карл Ержавец тижнем раніше.

    Міжнародний арбітражний суд у Гаазі 29 червня виголосив своє рішення щодо тривалої територіальної суперечки між колишніми югославськими республіками Хорватією та Словенією. 

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