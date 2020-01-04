Хотів прикрасити по-своєму: в Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку

Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак

Патрульні Івано-Франківська зняли з головної ялинки чоловіка, який заліз на неї, бо хотів прикрасити на свій смак.

Про це повідомила муніципальна варта у Facebook.

Інспектори під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста. Чоловіка зняли і викликали на місце події працівників поліції.

Він пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

Також інспектори виявили двох чоловіків без свідомості в сквері на Вічевому Майдані. Одного вдалося привести до свідомості, він розповів що вони розпивали алкогольні напої. Другий чоловік до тями так і не прийшов, відповідно йому було викликано карету швидкої медичної допомоги і госпіталізовано до медичного закладу.

До слова, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.

До п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі.