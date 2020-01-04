Хотів прикрасити по-своєму: в Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку
Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смакПатрульні Івано-Франківська зняли з головної ялинки чоловіка, який заліз на неї, бо хотів прикрасити на свій смак.
Про це повідомила муніципальна варта у Facebook.
Інспектори під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста. Чоловіка зняли і викликали на місце події працівників поліції.
Він пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.
Також інспектори виявили двох чоловіків без свідомості в сквері на Вічевому Майдані. Одного вдалося привести до свідомості, він розповів що вони розпивали алкогольні напої. Другий чоловік до тями так і не прийшов, відповідно йому було викликано карету швидкої медичної допомоги і госпіталізовано до медичного закладу.
До слова, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.
До п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі.