  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хотів прикрасити по-своєму: в Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку

    • Розсилка
    В Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку - Хотів прикрасити по-своєму: в Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку
    В Івано-Франківську чоловік виліз на головну ялинку

    Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак

    Патрульні Івано-Франківська зняли з головної ялинки чоловіка, який заліз на неї, бо хотів прикрасити на свій смак.

    Про це повідомила муніципальна варта у Facebook.

    Інспектори під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста. Чоловіка зняли і викликали на місце події працівників поліції.

    Він пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

    Також інспектори виявили двох чоловіків без свідомості в сквері на Вічевому Майдані. Одного вдалося привести до свідомості, він розповів що вони розпивали алкогольні напої. Другий чоловік до тями так і не прийшов, відповідно йому було викликано карету швидкої медичної допомоги і госпіталізовано до медичного закладу.

    До слова, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.

    До п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі.

    новорічні свята Івано-Франківськ ялинка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ