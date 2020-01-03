У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото
Кондуктор працює на маршруті автобуса №48
У київському маршрутному автобусі №48 працює кондуктор в костюмі Діда Мороза.
Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Кондуктор веселить пасажирів жартами і бажає усім гарних і веселих свят.
Окрім того він придбав фігурні компостери, з допомогою яких прикрашає проїзні квитки отворами у формі ялинок, сніжинок та сердечками.
Зазначимо, що пасажири в захваті від такого незвичайного новогорічного кондуктора.
Додамо, що такий креативний кондуктор-контролер їздить на автобусному маршруті №48, який курсує від станції метро Лівобережна до готелю «Славутич».
До слова, раніше мер Києва Віталій Кличко в костюмі Санта-Клауса відкрив рух Шулявським мостом.
Першим мостом проїхав на квадроциклі у костюмі Сант-Клауса Кличко. Далі за ним поїхали інші автомобілі, які під час руху сигналили, вітаючи відкриття Шулявського мосту.