У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото



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У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор Фото: Главком

Кондуктор працює на маршруті автобуса №48

У київському маршрутному автобусі №48 працює кондуктор в костюмі Діда Мороза.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Кондуктор веселить пасажирів жартами і бажає усім гарних і веселих свят.

Окрім того він придбав фігурні компостери, з допомогою яких прикрашає проїзні квитки отворами у формі ялинок, сніжинок та сердечками.

Зазначимо, що пасажири в захваті від такого незвичайного новогорічного кондуктора.

Додамо, що такий креативний кондуктор-контролер їздить на автобусному маршруті №48, який курсує від станції метро Лівобережна до готелю «Славутич».

До слова, раніше мер Києва Віталій Кличко в костюмі Санта-Клауса відкрив рух Шулявським мостом.

Першим мостом проїхав на квадроциклі у костюмі Сант-Клауса Кличко. Далі за ним поїхали інші автомобілі, які під час руху сигналили, вітаючи відкриття Шулявського мосту.