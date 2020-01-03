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    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото

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    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор - У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото
    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор
    Фото: Главком

    Кондуктор працює на маршруті автобуса №48

    У київському маршрутному автобусі №48 працює кондуктор в костюмі Діда Мороза.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Кондуктор веселить пасажирів жартами і бажає усім гарних і веселих свят.

    Окрім того він придбав фігурні компостери, з допомогою яких прикрашає проїзні квитки отворами у формі ялинок, сніжинок та сердечками.

    Зазначимо, що пасажири в захваті від такого незвичайного новогорічного кондуктора.

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    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото
    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото
    У Києві з'явився незвичайний новорічний кондуктор: фото
    Фото: Главком

    Додамо, що такий креативний кондуктор-контролер їздить на автобусному маршруті №48, який курсує від станції метро Лівобережна до готелю «Славутич».

    До слова, раніше мер Києва Віталій Кличко в костюмі Санта-Клауса відкрив рух Шулявським мостом.

    Першим мостом проїхав на квадроциклі у костюмі Сант-Клауса Кличко. Далі за ним поїхали інші автомобілі, які під час руху сигналили, вітаючи відкриття Шулявського мосту.

    Київ громадський транспорт метро новорічні свята
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