Як вижити після свят

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після святкових застіль багатьом хочеться повернутися до стану легкості і очиститися від токсинів. У мережі є багато реклами, як відновити свій організм. Але чи все так просто?

Річні піки запитів за словом «детокс» в Україні припадають на 6-12 січня, ще більше — на кінець січня. Після свят людям хочеться легкості, схуднення та очищення. Ніхто не хоче бути «брудним всередині». Приватні клініки, санаторії та блогери в інстаграмі пропонують різні програми очищення і детоксикації. Реклама нав’язує ліки для відновлення печінки від дії токсинів. Що ж робити?

На щастя, «токсинів», тобто явних отрут, ніхто не бачив. Жоден патологоанатом. Люди, що пропагують «детокс» і навіть радять якісь аналізи, насправді, що завгодно називають «токсинами»: і бактерії, і віруси, і алергени та псевдоалергени — аби краще «запакувати» свої послуги. Це маркетинг, а не медицина. У нашому тілі є низка ферментів, а також печінка, нирки, легені і кишківник, що знешкоджують та виводять різні сполуки, які так чи інак у нас опинилися.

1. Найбільш очевидна порада — не робіть собі новорічну «інтоксикацію»: вчасно припиняйте їсти, обирайте передусім овочі та фрукти, пийте воду, не куріть, не допускайте зневоднення, важкості в шлунку, облиште у 1980-х салати, викладені перемазаними майонезом шарами, мийте руки, не їжте вночі і будьте дуже, дуже стриманими з алкоголем.

2. Друга порада спрямована на підтримку наших власних ресурсів, що беруть участь у знешкодженні ліків, гормонів, алкоголю і шкідливих факторів довкілля, як-от бензопірена. Ви справді можете пити свіжовижатий сік буряка, імбиру, яблук і моркви, додавати мелений льон до каші, користуватися різноманітними спеціями, споживати все літо і заморожувати на зиму ягоди і регулярно їсти різні капусти і часник з цибулею. Сполуки, що містяться в цих продуктах, активують наші власні системи детоксифікації. Але самі нічого не знешкоджують. Це не протиотрута.

3. Третя порада — найоб’ємніша. Вона стосується розуміння різних процесів і сполук, що можуть призводити до «відчуття бруду всередині», туману в голові і нудоти від життя. Зокрема:

Алкоголь та його похідне - оцтовий альдегід. Це справді токсичні речовини. Зауважте: що краще ви «вмієте пити» (це генетична особливість, а не досягнення) та більше п’єте, то гірше для вашого здоров’я

Що робити? Не пити, або пити один келих і далі тільки воду.

Активоване вугілля не запобігає отруєнню алкоголем, ціанідом чи важкими металами. Жоден протокол наразі не включає активоване вугілля. В разі отруєнь іншими сполуками активоване вугілля слід вжити протягом години, поки те, чим ми можемо отруїтися, знаходиться в шлунку. Доза вугілля вас здивує: дорослим треба близько 50 грамів, дітям — 0,5-1 грам на кілограм ваги. Вугілля має бути в 10-40 разів більше, ніж того, що нас отруїло. Травленню воно теж не сприяє.

Що робити? Краще не напиватися, не переїдати, пильнувати, що це ми їмо, чи випорожнити шлунок.

Куріння та забруднення повітря дрібнодисперсними часточками. Дим, пил та аерозолі забруднюють наші легені. Там їх поглинають клітини макрофаги, які або гинуть на місці, або виділяють прозапальні молекули і тягнуть той бруд до лімфатичних вузлів. Забруднення легень шкодить нам на системному рівні.

Що робити? Не курити, зволожувати повітря, мати напоготові респіратор, що затримує часточки pm 2.5, та на законодавчому й виконавчому рівнях боротися за чистоту повітря.

Атеросклеротичні бляшки в судинах, які не «чистяться».

Що робити? Якщо стисло, то потрібна відмова від сміттєїжі, куріння, алкоголю та, за рішенням лікаря з огляду на аналізи та анамнез, прийом статинів. Все життя. Або навіть оперативне втручання. Якщо вам дуже хочеться якимось чином судини прочистити, то їжте щодня часник на додачу до всього уже перерахованого. Тільки ж не замість!

Хворий кишківник.

Внаслідок порушення цілісності і проникності кишківника бактерії та їхні рештки (які залишаються у неперетравленій їжі) можуть потрапляти в кров. В такому разі може виникати хронічне запалення (зокрема в нейронах), нейродегенеративні хвороби, сепсис і підвищення температури.

Що робити? Промивати кишківник від «токсинів» не варто, адже бактерії є невід’ємною частиною нашого кишківника. Проте слід усувати причину потрапляння решток бактерій в кров, тобто лікувати кишківник: відновити баланс мікрофлори раціоном, багатим на харчові волокна, і звернутися до лікаря-гастроентеролога. Можливо, причина криється в запаленні кишківника чи синдромі подразненого кишківника. До слова, багато слизу в кишківнику може бути наслідком саме цих станів, і не слід очищатися народними способами.

Вісцеральний жир. Якщо в людини є «живіт», це значить, що є хронічне запалення, схильність до атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб. Не треба вважати появу живота нормальним явищем. За три дні в санаторії у Пущі-Водиці вісцеральний жир та супутні йому хвороби нікуди не подінуться.

Що робити? Треба постійно правильно харчуватися і робити фізичні вправи. З їжі можете залишити ягоди і какао.

Триметиламін (ТМА) — створене із тваринних продуктів кишковими бактеріями, похідне холіну та карнітину. В печінці він окислюється з утворенням триметиламін оксиду (ТМАО), який може сприяти розвитку атеросклерозу. Позаяк дані щодо ролі ТМАО в розвитку атеросклерозу суперечливі, тож не треба робити висновок, що м’ясо і риба безпосередньо призводять до атеросклерозу. Все залежить від видового та кількісного складу кишкової мікрофлори конкретної людини, і інших чинників.

Що робити? Споживайте передусім їжу рослинного походження, а ось їсти червоне м’ясо щодня, тим більше багато, точно не треба.

До слова, з тваринної їжі в кишківнику утворюються й інші аміни. Деякі з них погано пахнуть, зокрема, путресцин і кадаверин. Інша неприємна носу річ — це сірководень, що утворюється з амінокислоти цистеїну. Дехто вважає, що цей сморід випорожнень означає гниття, нетравлення, «зашлакованість кишківника» і тому починає мріяти про гідроколонотерапію. Дійсно, поліаміни можуть перетворюватися на нітрозаміни — сполуки токсичні, та й висока концентрація сірководню шкідлива для клітин кишківника.

Що робити? Не надто перейматися запахами, адже і поліаміни, і сірководень в певній кількості потрібні і корисні. Це нормально. Також слід їсти менше м’яса, та особливо ковбасних виробів, і робити акцент на овочі, фрукти, зелень, горіхи, злаки і бобові та не переїдати. Це головна запорука здорового кишківника і «внутрішньої чистоти».

Харчові отруєння. Причини можуть бути різні: брудні руки, погано оброблена чи зіпсована тривалим стоянням на столі їжі, риба, висушена на повітрі з мухами, недосмажене і заражене бактеріями м’ясо. Отруєння проявляється принаймні через шість годин після прийому їжі, а то і пізніше. Симптоми бувають такі: нудота, блювота, діарея, біль в животі, розфокусування зору та запаморочення.

Що робити? Запобігати зневодненню через діарею та негайно звернутися до лікаря. Пити вугілля чи ферменти, тим більше горілку «для дезінфекції» не треба. І, так, завжди їжте свіжу їжу, ретельно приготовану чистими руками.

Нетравлення (диспепсія). Це один із поширених наслідків свят із застіллям та результат їжі похапцем, без запивання, переїдання, вибору на користь дуже жирної їжі, куріння чи надлишок алкоголю. Ще нетравлення — це симптом низки хвороб чи прийому деяких ліків. Тобто взяти і полікувати будь-який випадок диспепсії прийомом ферментів чи чаркою горілки не вийде, як і не покращити травлення в шлунку і відчуття важкості прийомом ферментів підшлункової.

Що робити? Не переїдати, їсти овочі без майонезу (так, це можливо), запивати їжу водою, їсти повільно та усвідомлено. Ви можете таки прийняти ензиматичний препарат, але він почне діяти уже в дванадцятипалій кишці. Якщо у вас є нудотні позиви, можете їх не стримувати, але потім багато пити води. Людям, яким властива диспепсія, треба проконсультуватися з лікарем, зробити аналізи і скласти план лікування.

Закреп. У «святкову ніч казкову» він приходить передусім через зневоднення, спричинене кавою, алкоголем та переїданням сухої їжі. В інші дні причиною закрепу може бути брак клітковини в раціоні чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Закреп відчувається як кволість, роздратованість і навіть може призводити до сильного зниження тиску. Закритися в туалеті на годину в сподіванні, що попустить, не варто.

Що робити? Все те саме, що ми уже не раз казати: пити воду, не пити алкоголь, надати перевагу квашеній капусті і танцювати чи гуляти. Коли ми рухаємося, то і кишківник прокидається. Можете прийняти послаблювальне чи зробити клізму. Якщо ж закрепи часті, то прочитайте цей пост і проконсультуйтеся з лікарем.

Брак певних вітамінів. Наприклад, нам буде бракувати вітаміну В1 через порушення кишкової мікрофлори і зловживання печивом та алкоголем. А проявлятися це буде у втомі та роздратованості. Вітаміну В12 бракувати може веганам з багаторічним стажем, якщо вони не приймають добавки, чи людям із хворобами кишківника. Нестача вітаміну D також дає про себе знати як слабкість і поганий настрій, а люди, раді вам нав’язати свої кольорові детокс-продукти, радо звинуватять в усьому міфічні токсини.

Що робити? Завжди, в будень і в свято, харчуватися збалансовано, а в разі підозр звернутися до сімейного лікаря та здати аналізи. Треба бити прицільно, а не навмання.

Порушення сну. Якщо від Романа до Йордана здавати річні звіти і стрічати сонцестояння, першу зірку і новий рік, режим сну порушиться і може уже так просто не відновитися. Відчувати ми це будемо як втому, пісок в голові і бажання з’їсти невідомо що. Що робити з розладами сну - більше тут.

Хронічний стрес, з яким ніяк не пораються. Він призводить до порушень сну, серцево-судинних хвороб, захворювань шлунково-кишкового тракту і передчасного старіння шкіри та загибелі нейронів. Ми відчуваємо виснаженість, незрозумілу кволість, тривожність, а так звані фахівці з детоксу радять нам здати купу аналізів на алергії.

Що робити? Проаналізувати своє життя самим чи з психотерапевтом, знайти причини хронічного стресу та скласти план управління ними. Змінити ставлення, поміняти роботу, припинити токсичні стосунки, взяти ініціативу в свої руки — єдиного рецепта немає. Більше читайте тут.

Хронічна хвороба нирок є причиною накопичення в крові так званих уремічних токсинів, які в нормі мали би покинути організм разом із сечею. Це ціла група сполук різної молекулярної маси та розчинності. «Чистка нирок» літрами води з лимоном, пшоном чи соками тут не допоможе. Пісок і камені з нирок теж не виведе.

Що ж робити? Йти до лікаря, здавати аналізи, і далі лікуватися відповідно до діагнозу. Не марнуйте час на недієві заходи.

«Соціальне похмілля» — втома і повне виснаження після інтенсивного спілкування, притаманне інтровертам. Про це ми не знайшли наукових публікацій, але зараз почали активно обговорювати вигорання, зумовлене інтенсивним спілкуванням.

Що робити? Знати себе, свої потреби в кількості соціальних контактів і вчасно усамітнитися. Допоможе також усамітнення наступного дня і перебування на природі. І як нескінченні тусівки і балаканина — не ваше, то і не мучайте себе.

Джерело: блог Уляни Супрун

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