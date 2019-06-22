Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання



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США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства

Китайська технологічна компанія Huawei Technologies Co Inc. подала позов до Міністерства торгівлі США, зажадавши від суду оскаржити рішення американської влади, щоб повернути вилучене раніше обладнання.

Про це пише Reuters.

Huawei намагається стягнути з правилами експортного управління телекомунікаційне обладнання, яке компанія спочатку перевозила з Китаю до Сполучених Штатів, а потім відправляла назад в КНР.

США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства. Huawei ці дані заперечує.

У лабораторії в Каліфорнії з КНР ця техніка (в тому числі комп'ютерний сервер і комутатор Ethernet), говориться в позовній заяві китайської компанії, була поставлена для тестування.

Після завершення випробувань обладнання було відправлено назад у Китай, пояснили в Huawei, зазначивши, що ліцензію на перевезення таких технологій представники компанії вирішили не отримувати, тому що, на їхню думку, це просто не було необхідно.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».