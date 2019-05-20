Смартфони Huawei залишаться без Android і сервісів Google - ЗМІ



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Смартфон Huawei

За інформацією Reuters, раніше випущені смартфони китайського виробника перестануть отримувати оновлення операційної системи Android

Компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Зазначається, що раніше випущені смартфони китайського виробника перестануть отримувати оновлення операційної системи Android.

Наступні покоління смартфонів Huawei не будуть мати доступ до сервісів Google, зокрема, таких популярних програм, як Google Play, Chrome, поштовий клієнт Gmail, YouTube і карти.

При цьому, в Huawei залишиться доступ до версії Android з відкритим вихідним кодом, яка відкрита для безкоштовного користування кожному, хто захоче. Але на технічну підтримку китайська компанія розраховувати не зможе. У самій компанії Huawei побоюючись подібних кроків, раніше розробили власну операційну систему.

Раніше повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.